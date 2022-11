Nach dem Wegfall von Gilles Peterson Worldwide hier auf radio x, haben wir nach einem adäquaten Ersatz gesucht und uns für den frei gewordenen Sendeplatz ein neues Konzept überlegt. Angelehnt an den einmal jährlich stattfindenden Weltradiotag kam uns die Idee zu Weltradiostunden. In der Sendeschiene Freitags von 10-12 Uhr sollen künftig verschiedene ausgewählte Musiksendungen aus verschiedenen Ländern die Frankfurter Radiolandschaft mit internationalem Flair bereichern.

Als erste Sendung konnten wir Jawa Jones aus London mit ihrer Show WANITA gewinnen. Wanita ist das indonesische Wort für Frau und zudem der Name ihrer Clubnacht und Radiosendung. Jawa Jones setzt sich dafür ein Frauen in der männerdominierten Musikbranche Gehör zu verschaffen. In ihrer Sendung spielt sie Musik von MusikerInnen verschiedener Genres aus den 50er - 80er Jahren um Aufmerksamkeit zu schaffen für die vielfältige & abwechslungsreiche Musik von Frauen weltweit. Neben ihrer eigenen Musikauswahl lädt sie auch immer wieder DJ-Frauen oder andere in der Musikbranche tätige Frauen aus aller Welt zum Interview in ihre Show ein, um sie vorzustellen und deren Lieblingsmusik zu teilen.

Noch bis Oktober sendete Jawa Jones ihre Sendung auf Barrelhouse radio in London,

ab 4. November 2022 läuft WANITA jeden ersten Freitag von 10-11 Uhr hier bei uns auf radio x.

Wir freuen uns sehr!