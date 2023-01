radio inflorescence | Live aus dem PORTIKUS

Freitag, 27. Januar 2023 von 14 - 16 Uhr

Nach dem Auftakt am 16. Dezember 2022 ist radio x wieder bei Radio Inflorescence zu Gast im PORTIKUS. Von 14 bis 16 Uhr gestaltet Felicia Herrschaft eine Live-Sendung mit weiteren Radioakteuren sowie Gästen aus verschiedenen Frankfurter Institutionen zum Thema Erinnerungskultur am Holocaust-Gedenktag.

Wir freuen uns auf Interessierte, die sich von 14-18 Uhr aktiv einbringen (das Programm vor Ort dauert insgesamt vier Stunden). Besucher sind ebenfalls herzlich willkommen!

PORTIKUS

Alte Brücke 2 / Maininsel

D–60594 Frankfurt/Main

oder online auf www.radio-inflorescence.de

Ximena Garrido-Leccas Ausstellung Inflorescence widmet sich den radikalen Veränderungen in unserer Beziehung zur Natur, verursacht durch industrielle Revolutionen, soziale Paradigmen und die aktuelle Konfiguration des Informationszeitalters. Inflorescence versteht sich dabei auch als ein Ort für Zusammentreffen, der regelmäßig aktiviert wird.

Alle zwei Wochen bietet Radio Inflorescence ein Programm, das eine Reihe von in Auftrag gegebenen Podcasts, Material aus diversen Soundarchiven und Radiosendungen umfasst, die in Zusammenarbeit mit dem in Frankfurt ansässigen EOS Radio und radio x entwickelt wurden.

Fotografie: Max Crea