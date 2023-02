Montag, 13. Februar 2023 von 9 - 23 Uhr

Auch in diesem Jahr feiern wir am 13. Februar den von der UNESCO im Jahr 2012 ins Leben gerufenen Weltradiotag. Dazu haben wir wieder mit befreundeten Radiosendern im In- und Ausland kooperiert und ein spannendes Sonderprogramm zusammengestellt.



In diesem Jahr beteiligen sich 12 Stationen mit einer je einstündigen Sendung. Für radio x geht die Sendung „Machtdose“ in die Weiten der Welt hinaus.



Mit dabei sind diesmal Deutschland, Österreich, die Schweiz, Griechenland, Irland, Schottland, Kanada und Georgien. Zudem begrüßen wir sehr herzlich den Neuzugang Radio Alhara aus Bethlehem.



Wir starten um 9 Uhr mit einer hauseigenen Auftaktsendung - schaltet also ein und freut euch auf einen vielfältigen, internationalen Mix!



Weitere Infos zum Weltradiotag findet ihr auf https://www.unesco.org/en/days/world-radio



For our foreign listeners: radio x is available worldwide via Livestream at http://www.radiox.de/live

Das radio x Programm zum Weltradiotag 2023



09 Uhr - radio x, Frankfurt, Deutschland - Einführungssendung

10 Uhr - flirt FM / Galway, Ireland

11 Uhr - Radio RaSA / Schaffhausen, Schweiz

12 Uhr - Subcity Radio, Glasgow, Schottland

13 Uhr - coloRadio / Dresden, Deutschland

14 Uhr - CJLO 1690 AM / Montreal, Canada

15 Uhr - freeFM / Ulm, Deutschland

16 Uhr - Radio FRO / Linz, Österreich

17 Uhr - radio Alhara / Bethlehem, Palästina

18 Uhr - Radio Orange 94.04 / Wien, Österreich

19 Uhr - Marneuli FM / Marneuli, Georgien

20 Uhr - radio x, Frankfurt, Deutschland | Machtdose

21 Uhr - Radio Blau - Leipzig, Deutschland

22 Uhr - Beton 7 Art Radio / Athen, Griechenland