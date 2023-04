Im April startet radio x eine neue Kooperation mit dem Museum für Kommunikation, auf die wir uns schon sehr freuen. Vom 12. April an produziert das Radio-Team des Museums jeweils am 2. Mittwoch im Monat von 15:00-16:00 Uhr die Livesendung „On AIR: Humanimal“.

In der Sendung geht es um die oft ambivalente Beziehung zwischen Mensch und Tier. Es sind jeweils Expert*innen zu unterschiedlichen Themen zu Gast, es geht unter anderem um Tiere und Monster im Science Fiction, um Zoo- und Stadttiere, aber auch um Postpferde und Brieftauben. Nach der Ausstrahlung wird die Sendung sieben Tage lang in der radio x-Mediathek zu hören sein, bevor diese als Podcast online veröffentlicht wird. Wir sind schon tierisch neugierig - und ihr?

Der „Humanimal“-Podcast geht in Frankfurt in die zweite Staffel, die erste Staffel wurde zusammen vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe und Querfunk – Freies Radio Karlsruhe initiiert, begleitend zur Humanimal-Ausstellung: mfk-frankfurt.de/humanimal