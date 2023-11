VirusMusikRadio Show 2023: "Schöne Grüße aus Bottrop!"

Präsentiert von VirusMusik, VirusMusikRadio, HORST & Landungsbrücken



Donnerstag, 21.12.2023

in den Landungsbrücken auf dem Milchsackgelände im Gutleutviertel

Gutleutstraße 294, 60327 Frankfurt am Main

Einlass: 19:00 Uhr – Beginn: 19:30 Uhr – Eintritt frei!

Auf zwei Bühnen und bei freiem Eintritt spielen im Programm der finalen Jahresshow von

VirusMusikRadio sieben fantastische Bands.

Der gesamte Abend wird ab 19 Uhr live auf radio x übertragen.

Ein kulturell sehr aufregendes Jahr liegt hinter VirusMusik & VirusMusikRadio. Viele Menschen sind wieder auf Konzerte gegangen. Festivals und Open-Air-Konzerte konnten wieder mit einem sich frei bewegenden Publikum stattfinden. VirusMusik konnte in diesem Jahr wieder viele Live-Veranstaltungen mit befreundeten Kulturvereinen und Initiativen veranstalten.

Die seit vielen Jahren immer am Jahresende stattfindende VirusMusikRadio Show beendet die von VirusMusik & VirusMusikRadio in diesem Jahr mit einem rauschenden Fest. Im Programm spielen Musiker*innen und Bands, die von der VirusMusikRadio Redaktion gemeinsam ausgewählt und auf die zwei Bühnen der Show gevotet wurden. Es handelt sich um Künstler*innen, die der Redaktion 2023 durch besondere Konzerte, durch aktuelle Album- und Video-Veröffentlichungen etc. ans Herz gewachsen sind und deshalb mit ihrer wunderbaren Musik auf der VirusMusikRadio Show, das Jahr musikalisch verabschieden werden.

Line-up:

01. Celia May, Dark Pop aus Frankfurt am Main

02. Suicide Outfit – The Balkan Punk'n'Roll Syndicate aus Frankfurt am Main

03. VigJohn - psychedelic Rock, Kraut rock, electro Rock

04. Uncle Maze – Blues, Folk, mit den ruhigeren Tönen der Grunge-Ära

05. The Bad Me – Brittle Indie-Crash

06. Elay - Indie-Tunes, darker Pop, trappige Beats

07. The Black Cat's Eye – Psychedelic Rock aus Frankfurt am Main

Aktuelle Informationen unter: www.virusmusik.de