Dienstag, 13. Februar 2024

von 14-23 Uhr



Im Jahr 2012 rief die UNESCO den Weltradiotag ins Leben. Seither steht der 13. Februar ganz im Zeichen des Radios. Wie auch in den vergangenen Jahren sind wir von radio x auch dieses Jahr in Kooperation mit Radio-Stationen aus verschiedenen Ecken der Welt und haben ein vielseitiges Sonderprogramm auf die Beine gestellt.



In diesem Sonderprogramm wird radio x in diesem Jahr von “Öder Abend” repräsentiert. Insgesamt gehen neun Stationen mit eigenen Sendungen an den Start.



Neben Sendungen aus verschiedenen Stationen in Deutschland sind dieses Jahr ebenso Sendungen aus der Schweiz im deutschsprachigen Raum repräsentiert. Darüber hinaus erwarten uns internationale Beiträge aus Ungarn, Griechenland, Lettland, Irland, Kanada, dem UK und den USA.

Also freut euch auf einen Tag voller internationaler Zusammenkunft und radio-kultureller Vielfalt! Dienstag, der 13. Februar ist ein Tag, der ganz im Zeichen des internationalen Radios steht.

Teilnehmende Radiostationen:

Weitere Infos zum Weltradiotag findet ihr auf www.unesco.org/en/days/world-radio

For our foreign listeners: radio x is available worldwide via Livestream at www.radiox.de/live

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Radiostationen

findet ihr in unseren Sendetipps.