Wir freuen uns riesig, Euch ab Mai 2024 mit zwei neuen Shows den Start ins Wochenende zu schicken. In sieben Folgen Radical Happiness wirft Musikhistoriker und DJ Harry Edwards die Frage auf, ob Musik und Kultur jemals mehr sein können als Eskapismus. Das Format stammt von Lahmacun Radio aus Budapest.

Das Einmaleins von Mr. Fine Wine lautet: One hour; 23 or 24 soul 45s. Als Downtown Soulville kommt es von WFMU aus Jersey City in den USA.

Die beiden wechseln sich ab mit Biff Bang Pow 60s Radio vom Hamburger Sender FSK und der Wanita Music Show, die mittlerweile extra für radio x aus London produziert wird und ursprünglich eine Übernahme von Barrelhouse Radio im Verreinigten Königreich war.

Ein kleiner Rückblick: Nach dem Wegfall von Gilles Peterson Worldwide hier auf radio x, haben wir nach einem adäquaten Ersatz gesucht und uns für den frei gewordenen Sendeplatz ein neues Konzept überlegt. Angelehnt an den einmal jährlich stattfindenden Weltradiotag kam uns die Idee zu Weltradiostunden. In der Sendeschiene freitags von 10-12 Uhr sollen künftig verschiedene ausgewählte Musiksendungen aus verschiedenen Ländern die Frankfurter Radiolandschaft mit internationalem Flair bereichern.