29. Juni, 12 - 16 Uhr

Nach fünf Jahren Pause freuen wir uns darauf, in diesem Sommer wieder in unserem Hof zu feiern. Mit an Bord sind unsere Nachbarn BockenheimBibliothek, Feinton, Kita Wortreich, punkt_de und Studio für Stimme.

Mit Rücksicht auf die abendlichen EM-Spiele starten wir diesmal schon zur Mittagszeit. Euch erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Bühne, Flohmarkt, kreativen Aktivitäten, heißen und kalten Getränken sowie selbstgebackenen Köstlichkeiten.

In der BockenheimBibliothek können Besucher*innen beim Bücherflohmarkt stöbern und haben die Möglichkeit, eigene Buttons zu gestalten. Dazu gibt es bei punkt_de leckere Waffeln und bei Feinton kühle Getränke. Die Kita Wortreich lädt Kinder dazu ein, Beutel zu bemalen und beim Dosenwerfen ihr Geschick unter Beweis zu stellen.

Bei radio x gibt es Kaffee, Kuchen und Herzhaftes, zudem auch wieder viele Schätze aus dem CD-Archiv sowie sonstige Flohmarktartikel aus Büro- und Privatbesitz.

Liveprogramm:

12:15 Märchenoase (radio x)

13:00 Vanja Dingeldein | Akustik-Act (radio x)

13:45 Sophie Wenzel (Mezzosopran) & Seung-Jo Cha (Klavier) | Klassik (Studio für Stimme)

14:20 Reeves | Akustik-Act (radio x)

15:00 Jan Cönig | Poetry Slam (BockenheimBibliothek)

Kommt vorbei! Die Veranstaltung bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt der Bockenheimer Kulturszene zu entdecken und gemeinsam einen unterhaltsamen Tag zu verbringen.