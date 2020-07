Das neue radio x Programmheft #35 für Juli - September 2020 ist da.

Ihr findet das Heft in ausgewählten Veranstaltungsorten und Kultureinrichtungen in Frankfurt und Offenbach in den Ständern von Ecco Flyer. Auf Grund der aktuellen Lage wird das Heft auch in Briefkästen und Lebensmittelmärkten der inneren Frankfurter Stadtteile verteilt. Am Ende dieses Beitrages findet ihr einen Link zum PDF Download dieser Ausgabe.

Vielen Dank für das aktuelle Cover an Sigrid Ortwein, caepsele.de

(ein so_pola: be APART extraspecial).

→ Download als PDF (4.0 MB)

→ zur Übersicht aller vergangenen radio x Hefte