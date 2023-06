Das neue radio x Programmheft #47 für Juli bis September 2023 ist da.

Vielen Dank an die Kinder des Vereins zur Förderung der deutsch-spanischsprachigen Kindererziehung 2SonMás für das aktuelle Cover! Ihr habt es uns superschwer gemacht, aus all Euren tollen Bildern nur eins auszuwählen. Am liebsten hätten wir alle auf das Cover gepackt! ❤️

Dazu gibt es eine Übersicht über das komplette radio x Programm

Die Entstehungsgeschichte dieses Covers

»Ein Radiobild für radio x«



Im mittlerweile sechsten Jahr probieren sich Vorschulkinder der beiden Kindergärten des Frankfurter Vereins zur Förderung der deutsch-spanischsprachigen Kindererziehung 2SonMás darin aus, wie es ist, Radioprogramme zu erarbeiten, die dann auf radio x gesendet werden. Mal stellen sich die Kinder in ihren Radiosendungen selbst vor, mal präsentieren die Kinder Projektthemen, wie z.B. "Tiere" oder ihre "Welt der Sprachen" oder es werden auch die Erzieher*innen oder Eltern interviewt. Mit von den Kindern ausgesuchten Liedern werden daraus tolle Radioprogramme, die den festen Programmpunkt ACADEMY X bereichern.

Nun erhielt das Team der Kita die Anfrage, ob die Kinder nicht mal ein Bild für das Cover des Programmheftes malen könnten. Ja, die Kinder malen gerne ein RADIO für radio x. Und hier sind die fantasievollen und abwechslungsreichen Bilder der Kinder zum Thema RADIO.

Da es natürlich leider nur ein Bild auf das Cover des Programmheftes schaffen konnte (wie ihr auf dem aktuellen Programmheft bewundern könnt), stellen wir >> hier nachfolgend alle 18 Bilder der anderen Künstler*innen in alphabetischer Reihenfolge vor.

Für die Kita 2SonMás,

Martin Petrus (stellv. Leitung)

Adrian L. * 6 Jahre

Alexandra F. * 5 Jahre

Antonia S. * 5 Jahre

Denzell G. * 6 Jahre

Diego V. * 5 Jahre

Elisa Y. * 5 Jahre

Gabriel G. * 6 Jahre

Guilia F. * 6 Jahre

Jon K. * 6 Jahre

Julian M., 6 Jahre

Lian P. * 5 Jahre

Luca K. * 5 Jahre

Luis M. * 5 Jahre

Maximilian P. * 6 Jahre

Olivia V. * 5 Jahre

Otis M. * 5 Jahre

Pablo S. * 6 Jahre

Vanessa F. * 6 Jahre