21.-28. September 2017

Live Radio im saasfee*pavillon

Bleichstrasse 66HH

täglich 19.00 - 02.00h

Eintritt frei

radio x, das nichtkommerzielle und von Frankfurtern für Frankfurter geführte werbefreie Stadtradio feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen. Am 22. September 1997 ging radio x on air und sendet seither rund um die Uhr.

Über 400 Sendungsmacher*innen engagieren sich in rund 90 Redaktionen für das vielfältige, abwechslungsreiche und unkonventionelle Programm. radio x vereint unter seinem Dach ein bemerkenswertes Netzwerk aus Kreativen, Musiker*innen und Sprachkünstler*innen und bietet zudem auch interessierten Frankfurtern eine Plattform zur freien Sendungsgestaltung.

Um das 20jährige Jubiläum gebührend zu feiern, verlässt radio x vom 21. bis zum 28. September seine Studios in Bockenheim und sendet jeweils von 19 bis 2 Uhr live und vor Publikum aus dem saasfee*pavillon in der Frankfurter Innenstadt. Alle, die den Sendungsmacher*innen dabei über die Schulter schauen, Diskussionsrunden, Live-Acts oder die DJ-Nacht vor Ort miterleben möchten, sind eingeladen vorbeizukommen. Der Eintritt ist frei.

Das Künstlerkollektiv saasfee*, das seit 1994 in Frankfurt Kunstplattformen, Off-Spaces und Ausstellungsorte schafft, gehört zu den Gründungsmitgliedern von radio x. saasfee* steht inhaltlich und konzeptionell für zeitgenössische und mediale Kunst, führt ein Musiklabel und zeigt seit 2008 in seinem aktuellen Ausstellungsraum saasfee*pavillon, experimentelle und künstlerische Projekte, Performances und Konzerte.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

→ www.saasfee.de/pavillon

Das Programm:

Donnerstag, 21.09.

19:00 Bühnenreif, Theatermagazin

20:00 scrambled x Frühstücksmagazin - Flashback

21:00 saasfee*oblique mit Martin Heimann Aprill

22:00 Klangtransformation (live) mit Achim Wollscheid und Bernhard Schreiner

23:00 23:00 HandkäsMitMusik DJ Crew, funky Hip Hop Disco